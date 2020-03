Le parole dei nostri giorni

Nei giorni complessi che vedono il susseguirsi di notizie legate alla diffusione del contagio del COVID-19, il virus che ha aggredito gran parte del pianeta, abbiamo selezionato le parole ricorrenti sulla stampa quotidiana per un piccolo videolemmario affidato a tre autorevoli linguisti italiani: Valeria Della Valle, Luca Serianni e Giuseppe Patota.

Le parole della speranza, come guarire, vita, fiducia, solidarietà e resilienza, si intrecciano inevitabilmente con termini più inquietanti , come virus e paura. Accanto a questi, spicca il lemma dedicato alla responsabilità , che ci riguarda profondamente e ci ricorda l’impegno quotidiano verso il nostro prossimo e verso noi stessi.