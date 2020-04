Musei di Arte Moderna e Contemporanea in Italia

La serie di documentari proposta dal web Arte di Rai Cultura vuole essere un itinerario attraverso quindici istituzioni pubbliche del nostro Paese per costruire una mappa dei luoghi deputati a raccontare l’arte del Novecento e la produzione artistica più aggiornata, luoghi che raccolgono insieme le esperienze maturate nel secolo breve, ormai storicizzate e i linguaggi delle ultime generazioni, manifestazioni ancora sfuggenti a classificazioni e a definizioni.

E’ un fatto noto che il patrimonio storico artistico presente nei musei (e nei loro depositi) in Italia sia indubbiamente uno dei maggiori al mondo. Meno indagata è la presenza dell’arte moderna e soprattutto contemporanea nelle collezioni raccolte in musei di diverse regioni italiane.I musei di arte contemporanea sono organismi in crescita. Musei in potenzialità, dalla storia aperta. Spazi dedicati al confronto di linguaggi e culture, impegnati a diffondere conoscenza ma anche pronti a inventare, a sperimentare, a lanciare sfide. Spazi e architetture, essi stessi, progettati secondo criteri innovativi in grado di favorire l’incontro con l’esperienza estetica e di caratterizzare il paesaggio nel quale si inseriscono.Da nord a sud, ogni istituzione italiana risponde al duplice impegno di custodire memorie e intercettare la vitalità della ricerca artistica contemporanea, con approcci e filosofie proprie, trovando profonde radici nel territorio di cui un museo è espressione, senza rinunciare alla vocazione all’internazionalità, tratto caratteristico della nostra epoca.Il percorso all’interno delle diverse realtà museali vuole mettere a fuoco la storia delle collezioni, evidenziando le opere più iconiche delle singole raccolte, ma anche i tesori poco conosciuti, e sottolineare le molteplici attività che caratterizzano i musei del presente, come le strategie di comunicazione intraprese nell’era digitale, le nuove prospettive per favorire la divulgazione, l’attività di studio, la didattica, al passo con le trasformazioni della società e della cultura.Si ringraziano per la collaborazione: MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto; Castello di Rivoli Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, Rivoli; GAMeC, Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo; Centro Pecci, Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato; Galleria d'Arte Moderna G. Carandente, Spoleto; MAN, Museo d'Arte della Provincia di Nuoro; Museo del Novecento, Milano; GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Torino; MAMbo, Museo d'Arte Moderna, Bologna.