L'orientamento universitario è uno strumento importante per gli studenti che terminano il proprio percorso di studi nella scuola secondaria di secondo grado. La scelta di un determinato corso di studi, risulta decisiva per la costruzione del proprio futuro professionale. Per questo molte università stanno dando vita a diverse iniziative volte a fornire tutte le informazioni necessarie allo studente, per una scelta il più possibile ponderata in base alle proprie competenze e aspirazioni.