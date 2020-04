Scrivere un classico nel Novecento

Una serie in cui scrittori, professori universitari, critici letterari, traduttori raccontano di volta in volta la storia editoriale, i contenuti e la forma di un classico del Novecento: le circostanze della sua pubblicazione, il rapporto dell’autore con l’opera, le reazioni di pubblico e critica, ma anche le scelte linguistiche e tematiche, il valore del libro a distanza di anni. Un modo per ripercorrere i punti nodali del secolo appena trascorso (la letteratura come specchio dell’epoca che la produce) e un invito ad affrontare capolavori della letteratura europea (pensando soprattutto al pubblico di giovani lettori che legge questi libri per la prima volta). La serie si propone come un’ideale introduzione a opere che sono rimaste nel tempo: ogni esperto è una guida che conduce all’interno del laboratorio artistico dello scrittore, evidenziando le caratteristiche che lo contraddistinguono. Tutte le puntate sono girate in luoghi particolarmente significativi per l’opera, lo scrittore o per la cultura italiana: case museo, biblioteche, centri studi, circoli di lettura. Corredano i video materiali dalle Teche Rai.