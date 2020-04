Storia in breve, una serie di Rai Cultura per rivivere, analizzare e comprendere meglio grandi eventi della storia attraverso il contributo dell’immenso patrimonio delle Teche Rai. Ogni giorno la televisione pubblica ha registrato e trasmesso eventi di ogni genere, ha prodotto migliaia di ore di programmi e ha accompagnato e raccontato lo sviluppo della società, facendosi testimone dell’evoluzione del nostro paese e di tutto ciò che avveniva intorno. Documentari, racconti, interviste, inchieste, programmi di costume realizzati nel corso di oltre mezzo secolo di vita, selezionati e in piccola parte qui riproposti, per approfondire personaggi, fatti e particolari situazioni della storia italiana e di quella internazionale. Il racconto si avvale anche del prezioso contributo di autorevoli storici, che per ciascuna tematica trattata, commentano i filmati e delineano il quadro storico, approfondendone aspetti e portando all’attenzione determinati snodi e passaggi cruciali. Questa speciale dicotomia, tra documento audiovisivo d’epoca e interpretazione di un tecnico storico, permette inoltre di tracciare chiavi di riflessione utili ad una maggiore comprensione degli eventi raccontati. A chiusura di ogni puntata, un minuto che l’ospite intervistato dedica ad una curiosità, ad un elemento significativo relativo al tema di cui si parla o anche semplicemente ad una sintesi conclusiva dell’approfondimento.