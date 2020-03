La chitarra simbolo del leggendario bluesman B.B. King è sicuramente Lucille, una Gibson ES 335 senza buche ad F. Il successo degli ABBA non sarebbe stato tale senza il riconoscibilissimo suono del sintetizzatore Yamaha GS-1 suonato dal produttore e cantante Benny Andersson (ed esposto oggi nel museo musicale di Stoccolma). La sfortunata Regina del Pop Whitney Houston aveva un rapporto speciale col microfono: oltre a usarlo per amplificare le sue incredibili tre ottave di estensione vocale, era solita carezzarlo a tempo di musica. Il geniale produttore Phil Spector, inventore del “wall of sound” (che definì lo stile musicale dei Beach Boys), usava l’intero studio di registrazione come uno strumento. E così i futuristici Kraftwerk, che usavano i suoni notturni del loro celebre Kling Klang Studio a Düsseldorf come base delle loro composizioni. E che dire del mondo della musica colta? Potremmo immaginare Uto Ughi senza il suo Kreutzer 1701 o il Guarneri del 1744? O il solista ucraino Edvin Marton senza lo Stradivari del 1697? Lo aveva già usato Paganini e oggi è di proprietà di una banca svizzera che gliene ha concesso l’uso per tutta la vita. O, ancora, Severino Gazzelloni privo dal flauto d'oro Wm. S. Haynes n. 25600, che lo ha accompagnato ininterrottamente dal 1956 al 1967?



Musicisti e strumenti hanno sempre avuto un legame forte, paragonabile ad una relazione amorosa. Lo strumento definisce lo stile e la personalità di chi lo suona, così come l’epoca che attraversa.



I professori dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI tratteggiano questo legame speciale attraverso la descrizione dei propri strumenti, delle loro capacità espressive e soprattutto con l'esecuzione di brani significativi.



Artisti e produttori della scenda indie rock italiana (la rapper Meg, il virtuoso della chitarra elettrica Adriano Viterbini, il musicista elettronico Donato Dozzy, lo storico bassista degli Area Ares Tavolazzi e molti altri) raccontano il loro strumento d’elezione, le tecniche preferite, come si è evoluto il suo uso nel corso della storia della musica e nella loro storia artistica personale.