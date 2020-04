In occasione del 75° anniversario della Liberazione, Rai Cultura in collaborazione con l'Istituto nazionale "Ferruccio Parri-Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea" presenta 25 aprile – Liberi!

Uno speciale realizzato con le dieci puntate della serie La lunga Liberazione - in onda su Rai Storia in tutta la giornata del 25 aprile - che ripercorre con materiali di repertorio e interviste la campagna d’Italia e la guerra di Liberazione dallo sbarco in Sicilia alla caduta del nazifascismo. A integrare il racconto documentaristico, numerosi contributi provenienti dagli Istituti locali della Resistenza dislocati su tutto il territorio nazionale: testimoni, luoghi, personaggi e storie della lotta partigiana.

Per concludere una selezione di puntate del programma Passato e Presente, dedicate ai temi in questione e anch'esse riproposte da Rai Storia nel corso della giornata del 25 aprile.