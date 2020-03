Lingua e Letteratura Inglese 2020

Acquisire le nozioni di base dell'inglese è fondamentale nel mondo sempre più globalizzato. Ogni programma è studiato per rispondere a differenti esigenze e target di riferimento, dalla scuola primaria, dove risulta di fondamentale importanza avvicinare i bambini ad una seconda lingua, attraverso metodologie efficaci che ne favoriscano l'apprendimento, fino all'Università specie in contesti come quelli dell'economia, poiché l'inglese risulta essere la lingua più usata per il business.