Maker Faire 2019

Dalsi è svolta alla Fiera di Roma,, l’evento europeo più importante dedicato allraccontata in modo semplice e informale, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera.Maker Faire Rome è testimonianza di come la creatività, il lavoro e la forza delle idee siano capaci di generare nuovi modelli produttivi fondati su singole iniziative e progetti brillanti. La città di Roma si conferma, per il settimo anno consecutivo, polo attrattivo di nuove idee, contenuti e modelli economici: basti pensare che oltre mille progetti provenienti da oltre 40 nazioni sono arrivati dalle varie call e oltre 600, dopo attenta selezione, sono stati esposti in fiera.Tra i temi di quest'anno: economia circolare, robotica, intelligenza artificiale, Internet delle cose, tecnologie per educazione e formazione, spazio, tecnologia nell’arte contemporanea e agritech.Per approfondire