Matematica 2020

All'inizio del papiro di Rhind, il più esteso papiro egizio di argomento matematico giunto fino a noi, si trova questa affermazione: "Il calcolo accurato è la porta d'accesso alla conoscenza di tutte le cose e agli oscuri misteri" e mai come ora questa affermazione trova riscontro nell'evoluzione umana, dove la matematica è presente in ogni ambito culturale. Comprendere la matematica, studiarne le origini, le teorie, vuol dire entrare nella parte più nascosta della realtà che ci circonda, in ogni sua forma, in ogni suo aspetto.