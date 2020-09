RAI Scuola accompagna la ripresa dell’anno scolastico con un nuovo appuntamento sul portale di Rai Cultura: a partire da martedì 15 settembre, ogni martedì mattina, una nuova puntata di Scuola News. Un programma condotto dal professor Gino Roncaglia, dell’Università Roma Tre, che seguirà settimana per settimana la situazione delle scuole, ospiterà dirigenti scolastici, insegnanti ed esperti, presenterà le esperienze più interessanti e offrirà indicazioni metodologiche e operative per la didattica in presenza e per la didattica digitale integrata.L’appuntamento prosegue idealmente la serie Scuola@casa News, che durante i mesi del lockdown ha offerto al mondo della scuola uno spazio di riflessione e informazione attento ed equilibrato, premiato dal Movimento Italiano Genitori per la sua particolare utilità.Scuola News si aggiunge ai programmi, alle lezioni, ai contenuti di apprendimento di qualità che RAI Scuola continua ad offrire in televisione e in rete: un servizio rivolto all’intero mondo scolastico in un periodo difficile e impegnativo per l’emergenza COVID, ma che possiamo superare se sapremo continuare a lavorare insieme sulla progettazione didattica, sulla collaborazione e sull’inclusione.Scuola News è raggiungibile dal portale RaiCultura.it, dal sito, e dagli account social Facebook, Twitter e Instagram di Rai Cultura e Rai Scuola.