Scuol@casa Maturità è un programma dedicato agli studenti che stanno per affrontare l’Esame di Stato. Lezioni da 10 minuti tenute da docenti universitari, Accademici della Crusca, Accademici dei Lincei e divulgatori per aiutare gli studenti ad affrontare la prova di maturità. Gli argomenti sono stati indicati da insegnanti degli istituti secondari di secondo grado con una lunga esperienza nelle commissioni di esame: i docenti, nel corso del programma, analizzeranno l’argomento della lezione, rispondendo con la loro competenza ma con un approccio che sarà utile a chi deve affrontre quest'anno l’Esame.



Tra i docenti: Giulio Ferroni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, Gabriele Pedullà per l’Italiano; Felice Cimatti e Maurizio Ferraris per la Filosofia e per i percorsi didattici su Costituzione e Cittadinanza; Paolo Ercolani per la Filosofia, Umberto Gentiloni per percorsi interdisciplinari, i rapporti tra Stato e Chiesa e la Costituzione Italiana; Licia Troisi per Geografia Astronomica; Federico Pirrone per il Latino; Massimo Giuseppetti per il Greco; Carlo Doglioni per Scienze della Terra; Giorgio Manzi per le Scienze.



Dal 27 aprile 2020 alle 19.30 su Rai Scuola