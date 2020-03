Storia 2020

Un percorso nella storia, suddiviso in quattro parti scandite dal tempo. La storia antica, dalla Preistoria alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel 476 d.c.; la storia medievale, fino alla scoperta dell'America nel 1492; la storia moderna fino alla Rivoluzione francese nel 1789. L'ultima parte relativa alla storia contemporanea, vista la sua ampiezza, è suddivisa in cinque sezioni: l'Ottocento; il Novecento dal 1914 al 1945; il Novecento dal 1946 al 2000 in Italia, in Europa e nel mondo. Ciascuna pagina raccoglie puntate, ricostruzioni, speciali, webdoc, utili ad una migliore comprensione e ad uno studio approfondito del periodo storico indicato.