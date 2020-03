Giotto e la Cappella degli Scrovegni di Padova

Un racconto appassionato sul capolavoro padovano di Giotto, la Cappella degli Scrovegni dipinta fra il 1303 e il 1305, per volontà del facoltoso signore di Padova, Enrico Scrovegni. La presenza dell’artista a Padova, accertata anche per la Basilica di Sant’Antonio e per il Palazzo Comunale, attesta il prestigio di Giotto chiamato a decorare in una città ricca ed in grande espansione. A fine Duecento Padova contava più di 30.000 abitanti sparsi in comuni, principati ecclesiastici e soggetti politici garanzia di fedeltà al papato. Il ciclo delle Storie della Vergine e Gesù, ispirate da un teologo agostiniano, si sviluppa sulla pareti; nella parte bassa, dentro dei monocromi, le allegorie dei Vizi e delle Virtù. A concludere idealmente le Storie, l'intera parete di fondo che mostra un grande Giudizio Universale e in alto, una volta di stelle brillanti in un blu intenso di fortissimo impatto visivo. Degni di nota, due riquadri situati nell’arco trionfale della Cappella: dentro uno spazio senza figure, Giotto dipinge un’architettura, una volta a crociera da cui pende un lampadario metallico e poco oltre, una bifora che mostra un vero cielo azzurro di atmosfera. Per la prima volta nella pittura occidentale un trompe-l'œil, meglio, due “inganni ottici”, come scrisse lo storico dell'arte Roberto Longhi nel suo Giotto spazioso (1952).

Dal 2006 la Cappella degli Scrovegni è candidata a Patrimonio dell'Umanità (UNESCO)