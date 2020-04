Focus su alcune opere

Perugino e Raffaello: Sposalizio della Vergine "Mentre Perugino assottiglia sempre più il suo fare, Raffaello concepisce ed esegue il più grande capolavoro peruginesco mai esistito, in cui il linguaggio del maestro viene utilizzato per espandere nuove energie creative" Claudio Strinati Lo Sposalizio della Vergine è la pala d’altare realizzata da Raffaello nel 1504 per la chiesa di San Francesco a Città di Castello, su commissione dalla famiglia Albizzini. Il soggetto rappresentato, le nozze di Maria dopo che Giuseppe era stato scelto come suo sposo in maniera miracolosa, proviene da un vangelo apocrifo, diffuso attraverso La Legenda Aurea, una raccolta di biografie agiografiche composte in latino da Jacopo da Varazze nel 1298. Lo Sposalizio, rappresenta il momento di massimo avvicinamento della pittura di Raffaello ai modi del Perugino. Il confronto è con la pala d’altare omonima realizzata dal pittore umbro per la Cappella del Santo Anello nel Duomo di Perugia, in una data pressoché coeva (1501-1504). La ripresa dell’iconografia del celebre maestro, evidenzia la particolare qualità espressiva maturata da Raffaello, che crea un capolavoro di prospettiva rinascimentale, in profondo rapporto con la raffinata cultura urbinate in cui il giovane artista si è formato. Se Perugino aveva semplicemente accostato le parti della composizione entro una struttura prospetticamente corretta, Raffaello costruisce una composizione in cui tutti gli elementi sono legati da relazioni matematiche di proporzioni e sono disposti secondo un preciso e serrato ordine gerarchico.

Ceduto nel 1798 al generale dell’armata napoleonica Giuseppe Lechi, il dipinto entra a far parte della Pinacoteca di Brera nel 1804, dove, in oltre due secoli, suscita attenzioni estreme ed opposte. Tra i visitatori illustri si ricorda Franz Liszt, che traspone la complessa articolazione dell’opera pittorica nel brano Sposalizio (1858). Un secolo dopo, nel 1958, la preziosa tavola è oggetto di un atto vandalico: un visitatore colpisce con un martello la figura della Vergine, danneggiandola al gomito e al ventre. L'attentatore è il pittore Nunzio Van Guglielmi che rivendica in un foglio inserito tra i vetri infranti, il motivo del folle gesto: "W la rivoluzione italiana. Via il governo clericale". Il dipinto viene immediatamente restaurato. L’ultimo intervento è stato portato a termine nel 2009.

Rai Cultura 2020 8' 10''

La Deposizione Baglioni "Questa pala di Raffaello non è la semplice presentazione di un gruppo di personaggi, ma per la prima volta nella tradizione occidentale, un soggetto d'azione e di storia: non una 'Pietà', ma il trasporto di Cristo morto alla tomba. Nella Deposizione Baglioni è già contenuta 'in nuce' quella pittura di storia che fu la grande scoperta di Raffaello negli anni romani" Maria Grazia Ciardi Dupré, 1976 La Deposizione Baglioni appartiene al riquadro centrale di una pala d'altare, con cimasa, fregio e predella (frammenti di opera oggi dislocati nei musei di Perugia e Città del Vaticano), commissionata all'artista dalla nobildonna Atalanta Baglioni, per la cappella funeraria di famiglia nella chiesa di San Francesco al Prato di Perugia. Il soggetto della Deposizione venne scelto per omaggiare il giovane figlio della donna, Grifonetto, assassinato nel 1500 in una sanguinosa faida familiare per il dominio di Perugia. La Deposizione è un'opera importantissima nel percorso creativo di Raffaello; qui l'artista trasforma la statica iconografia del Compianto, di matrice umbra, in un trasporto al sepolcro, un'azione il cui moto anticipa la pittura di storia. La genesi complessa dell'opera, documentata da una serie di sedici disegni preparatori, restituisce le tappe evolutive di un'idea chiave dell'artista, quella di adottare il registro epico narrativo di sicuro maturato nei contemporanei esempi fiorentini dei due cartoni di Michelangelo e Leonardo. Terminata nel 1507, la Pala Baglioni è rimasta in città fino al 1608 quando, papa Paolo V con la complicità dei frati, la trafugò per donarla al nipote cardinale Scipione Borghese che aveva avuto modo di ammirarla nel suo soggiorno di studi a Perugia. A nulla servirono le rivolte cittadine; presto furono placate dal papa con una copia commissionata a Giovanni Lanfranco (1582-1647). Nel 1797, con il trattato di Tolentino, la Deposizione fu trasferita a Parigi e tornò nella collezione Borghese nel 1816. L’opera è firmata e datata sulle pietre del Sepolcro “RAPHAEL VRBINAS M. D. VII”.

Svelare Raffaello.

Una giornata di studi sulla Deposizione in Galleria Borghese Rai Cultura 2019 6' 32'' Nel 2019, la Galleria Borghese (che di Raffaello conserva anche le due opere, Dama con liocorno e Ritratto virile) ha organizzato una giornata di studi con relatori internazionali per approfondire gli aspetti storici e stilistici della Deposizione. Nella articolata e difficile ideazione, Raffaello matura il superamento di tutto ciò che fino ad allora la tradizione, prima umbra e poi toscana, gli aveva trasmesso. Realizza, infatti, una struttura compositiva rivoluzionaria, dall'inedito formato quadrangolare, utilizzando pigmenti non comuni nella tavolozza dell’artista impegnato ad esaltare in modo nuovo il cromatismo fiorentino. Con quest'opera, Raffaello apre la strada ad un nuovo linguaggio espressivo, una sintesi perfetta tra idealizzazione formale e sentimento naturale, stile che Raffaello già ricercava nei modelli dell’antichità classica e che a Roma, porterà a pieno sviluppo.

Dentro Raffaello.

Le indagini diagnostiche per la Deposizione della Galleria Borghese Rai Cultura 2019 7' 30'' Un approfondimento sul progetto di ricerca promosso dalla Galleria Borghese sulla Deposizione, attraverso nuove indagini tecnologie di ultima generazione. La campagna di osservazioni scientifiche ha utilizzato uno dei più avanzati strumenti di osservazione diagnostica, lo Scanning Macro-XRF e la Riflettografia scanner IR iperspettrale. Queste analisi, mai eseguite prima, hanno la finalità di acquisire nuove conoscenze sulla tecnica esecutiva adottata dall’artista e sullo stato di conservazione della tavola. Tra le più consolidate tecniche di scansione non invasiva di opere d'arte, la Macro X-Ray Fluorescense permette l'acquisizione della mappa di distribuzione dei vari elementi chimici presenti all'interno degli strati pittorici. Obiettivo dei nuovi studi quello di mettere a fuoco la visione generale dell’attento disegno preparatorio che non è mai stato descritto in maniera critica omogenea.

Cesare Brandi racconta

la Deposizione di Raffaello alla Galleria Borghese A Tu per tu con l'opera d'arte 1975 13' 02'' Dalla storica serie televisiva curata da Franco Simongini, la guida invisibile ma prestigiosa di Cesare Brandi, racconta la Deposizione. I riferimenti formali su precedenti opere di Raffaello, mettono in luce le conquiste del giovane umbro, capace di suggerire il movimento nell'immobilità assoluta di figure stagliate in una nitidezza piena di sfumature. Il ripristino di questa pittura assolutamente impeccabile, nel 1972 era stata garantita dal restauro della tavola danneggiata in seguito a un pesante intervento ottocentesco. L'Istituto Centrale di Restauro infatti, aveva rimosso una parchettatura che sul retro fissava le 6 tavole di cui è composta l'opera. La rigida struttura, privata dei naturali movimenti di assestamento del legno, aveva compromesso in prossimità delle giunture, tra un’asse e l’altra, la sottile pellicola pittorica mortificata da ridipinture successive.

Estasi di Santa Cecilia L'Estasi di Santa Cecilia fra i Santi Paolo, Giovanni Evangelista, Agostino e Maria Maddalena, è un capolavoro della maturità di Raffaello realizzato nel 1518. Eseguito a Roma e portato poi a Bologna, oggi conservato alla Pinacoteca, il dipinto venne collocato nella cappella di famiglia di Elena Duglioli dall'Olio (chiesa di San Giovanni in Monte), una donna colta, devota e dedita ad opere di carità. Con la cacciata dei Bentivoglio nel 1506 ad opera di Giulio II, il legame fra la chiesa romana e Duglioli si intensificò, tanto che a Bologna ebbe inizio una profonda venerazione della mistica bolognese beatificata poi nell'Ottocento. L’arrivo in città del più grande artista della corte pontificia, con un'opera che la venerava, rappresentò per Bologna un importante elemento di propaganda del restaurato potere papale romano. La vita di Elena era accomunata a quella di Santa Cecilia per la castità vissuta nel matrimonio e per le sue ascesi. L'immagine proposta da Raffaello identifica Duglioli con la Santa nell’iconografia dell’estasi, nel momento in cui lascia cadere le canne dell’organo, simbolo di gioie terrene e volge lo sguardo verso gli angeli e l’amore divino. Oltre alla rinuncia dei piaceri, il soggetto esalta la castità nel tradizionale simbolo della cintura alta che chiude la raffinatissima veste della Santa. I Santi che le fanno corona non sono coinvolti nell’esperienza mistica: Paolo medita e osserva gli strumenti musicali a terra, Giovanni e Agostino sono concentrati in un dialogo di sguardi, Maria Maddalena si rivolge allo spettatore invitandolo ad assistere al mistero e mostra il vaso contenente l’olio con cui aveva unto i piedi di Cristo. Raffaello assegna ai Santi un ruolo simbolico nella rappresentazione a semicerchio che allude all’abside di una chiesa. Per la straordinaria e originale natura morta di strumenti musicali in primo piano, l'artista si era avvalso del suo collaboratore Giovanni da Udine.

Nell’ambiente artistico emiliano infine, la portata innovativa della Santa Cecilia, esercitò un'enorme impatto, influenzando l’evoluzione della pittura locale fino a tutto il Seicento.

Rai Cultura 2020 5' 07''

Restauri dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze

La Madonna del Cardellino da Bellitalia 2008 1' 47'' La Madonna del Cardellino (1506 ca.), opera di devozione privata, fu dipinta da Raffaello per le nozze dell'amico Lorenzo Nasi, un ricco mercante fiorentino. Nel 1547, la tavola subì gravissimi danni nel crollo della casa di Nasi dove si trovava; fu subito recuperata da Ridolfo del Ghirlandaio, artista toscano raffaellesco che unificò la superficie pittorica danneggiata. In questo servizio, Marco Ciatti dell'Opificio delle Pietre Dure, racconta del recente restauro durato circa dieci anni. Oggi alle Gallerie degli Uffizi, la sublime Madonna con i capelli raccolti in un sottile velo, nello sfondo di un prato fiorito con una cascatella zampillante, la si può vedere finalmente ripulita dalle molteplici verniciature e rimaneggiamenti che, nei secoli, avevano celato la policromia elegante e accesa tipica di Raffaello in questi anni. Se pur ripropone un paesaggio umbro, qui Raffaello prende le distanze da Perugino e nella composizione piramidale che racchiude i personaggi gesticolanti, mostra l'interesse per Leonardo mentre, nel gigantismo di Maria, quello per Michelangelo.

La Muta Rai Cultura 2015 9' 45'' Francesca Ciani Passeri e Patrizia Ritano, illustrano le diverse indagini effettuate per il restauro della Muta (1507 ca.), oggi alla Galleria Nazionale delle Marche. La tavola degradata dall'attacco di insetti, è stata sottoposta ad un trattamento di disinfestazione e poi di risanamento dei molti fori che si erano creati nel supporto. Dopo la radiografia, la riflettografia e l'uso dello scanner, ha restituito le diverse lunghezze d'onda di immagini sottostanti, a conferma che Raffaello aveva modificato il disegno iniziale nella fase di realizzazione, come già dimostrato in altre opere. L'intervento di pulitura del dipinto, è avvenuta con una miscela di solvente ed emulsione cerosa, necessaria per non far migrare i composti chimici all'interno degli strati pittorici. Grazie a recenti studi sulla moda del tempo, si era ipotizzato che il soggetto della Muta, fosse una gentildonna di rango fiorentino e proprio questo restauro, ha evidenziati i gioielli che adornano petto e mani, nonché la scelta di preziosi veli di seta che incorniciano il capo e le spalle.

Roberto Longhi e la scoperta della Dama con liocorno La storia attributiva della Dama con liocorno (1505-06) di Raffaello, oggi in Galleria Borghese, inizia a fine '800 con Giovanni Morelli che assegna l'opera a due possibili manieristi toscani che si sarebbero ispirati a un disegno del maestro oggi al Louvre: si tratta dei raffaelleschi Ridolfo del Ghirlandaio e Francesco Granacci. Nei primi anni del '900, Giulio Cantalamessa, allora direttore di Galleria Borghese, ipotizza per primo un ingente ritocco dell'opera data la diversa qualità dei dettagli; tra il 1927 e il '28, Roberto Longhi individua la mano autografa di Raffaello e pone l'attenzione su un'aggiunta, il manto sulle spalle della Dama, opera di un maldestro pittore del '500 fiorentino. Per la straordinaria qualità del volto, Longhi colloca il ritratto vicino alla Maddalena Doni e alla Muta. L’intervento del critico favorì il restauro della tavola, non senza pareri contrari e diatribe circa il suo trasporto su tela. In questo estratto da un filmato storico Rai sulla biografia di Longhi, introduce il fatto lo studioso Cesare Garboli che commenta la leggenda di un "Longhi mago"; a seguire, Antonio Boschetto racconta la Dama con liocorno.