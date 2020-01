Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa in avanzata liberò il campo di concentramento nazista di Auschwitz. Ricollegandosi a quella data, il 27 gennaio di ogni anno (a partire dal 2000 in Italia e dal 2005 a livello mondiale) si celebra il ‘Giorno della Memoria’, per non dimenticare cosa sia stata la Shoah e i milioni di vittime che produsse. In occasione del ‘Giorno della Memoria’ 2017, Rai Cultura ha realizzato questo esclusivo Web-Doc, per conoscere e comprendere questa tragedia senza uguali nella storia.Troverete qui, organizzati in sezioni tematiche, video storici selezionati dall’archivio Rai e approfondimenti più recenti prodotti da Rai Cultura. Ad immagini che documentano quanto avvenuto si alternano testimonianze dei sopravvissuti, commenti di storici, infografiche, una fotogallery commentata, dei ‘focus’ su temi specifici (come la shoah degli Italiani e quella dei bambini) e infine una bibliografia e filmografia essenziale per chi volesse approfondire ulteriormente la conoscenza della Shoah.