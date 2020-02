Il nome della rosa (La serie)

Il "Making of" della serie

Dal 4 al 25 marzo 2019 è andata in onda su Rai Uno la serie in quattro puntata, Il nome della rosa (The Name of the Rose) dal romanzo di Umberto Eco. Diretta da Giacomo Battiato, è stata realizzata da 11 Marzo Film, Palomar e Tele München Group insieme a Rai Fiction, con un cast internazionale di altissimo livello. È stata venduta in 132 paesi. La sceneggiatura è di Giacomo Battiato, Andrea Porporati, Nigel Williams e John Turturro (che è anche impegnato nel ruolo del protagonista, Guglielmo da Baskerville). In questo video di backstage Turturro afferma che l’80 per cento delle sue battute viene direttamente dal testo di Eco.











