Il ruolo della Società Europea di medicina geriatrica nella promozione di un invecchiamento in buona salute: questo è stato il focus su cui è intervenuta Stefania Maggi, del CNR, intervenuta al Convegno "Ageing: from Basic Science to Policy Advice”, la prima Conferenza Internazionale tenutasi a Roma dal 4 al 6 novembre 2019, sostenuta dal Fondo Antonio Feltrinelli e promossa dall’Accademia Nazionale dei Lincei per discutere i molteplici aspetti dell’invecchiamento: dalla comprensione dei meccanismi che ne sono alla base, allo sviluppo di politiche per trasformare il processo di invecchiamento.