Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… Oggi alcuni preziosi consigli tecnici per le lezioni a distanza, per riuscire a comunicare al meglio i propri contenuti. E allora: come migliorare audio e immagine? Per l’immagine: evitare di avere una luce forte alle spalle, meglio una o due luci davanti; guardare sempre all’obiettivo della camera che ci riprende; provare ad utilizzare lo smartphone come webcam. Riguardo all’audio: se ci si accorge che è di qualità molto scarsa, si può comprare un microfonino anche a basso costo, che dà comunque prestazioni decisamente accettabili. Un ultima indicazione: mettersi il più vicino alla fonte del segnale wi-fi e collegarsi in orari che nel corso della giornata escludano, se possibile, la connessione contemporanea di più persone. Una risorsa: il sito di School Education Gateway, che è molto ricco di indicazioni e suggerimenti per perfezionare la didattica a distanza..School Education Gateway: https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm