Inclusione e riduzione delle disuguaglianze

Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… Inclusione e riduzione delle diseguaglianze: tematiche importantissime per il buon funzionamento della didattica a distanza. Ne parliamo oggi in occasione di un nuovo bando per l'acquisto di attrezzature in situazioni di svantaggio: il bando, emanato nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, è stato pubblicato il 17 aprile dal Ministero dell’Istruzione: si può presentare domanda tra il 20 e il 27 aprile, per l’assegnazione alle scuole del primo ciclo di istruzione di device da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.Un secondo bando, indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è rivolto ai Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche, e prevede, attraverso una domanda da presentare entro il 30 maggio, di poter accedere al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.Vi segnaliamo infine una risorsa, il sito dell'AICA, l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, nella sezione AICA Academy, dedicata a strumenti, schede, risorse di supporto nel lavoro di didattica a distanza.Decreto Cura-Italia, pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-inviata-alle-scuole-la-nota-operativa-per-l-attuazione-del-decreto-cura-italia; Il bando per le scuole del primo ciclo su fondi PON: https://www.campustore.it/pub/media/productattach/p/r/prot4878_20.pdf Il bando del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: https://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/2020-Gennaio-Aprile/DDGn.241del01042020.pdf AICA: https://www.aicanet.it/ Webinar INDIRE http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/