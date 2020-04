La socializzazione nella scuola

Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… una riflessione sulla socializzazione nella scuola. Nella situazione odierna, le scuole presentano un’estrema eterogeneità: ci sono casi di alcune scuole che si sono adattate molto rapidamente e con grande efficacia anche al lavoro a distanza e ci sono altre situazioni in cui bisogna fare i conti con una forte dispersione digitale, che riguarda gli studenti e in certi casi riguarda anche il problema del coinvolgimento dei docenti.Queste differenze corrono lungo linee di divisione geografica socioeconomica ben note, ma in altri casi sono anche meno prevedibili e certo uno dei lavori che ci aspetta per i prossimi mesi, è quello di riflettere sulle differenze che si sono manifestate e su come cercare di colmarle.Questo è un lavoro naturalmente che riguarda le scuole e l'amministrazione scolastica, ma è un lavoro che riguarda anche le metodologie: vi è stata una tendenza, forse eccessiva, a preoccuparsi innanzitutto strettamente dell’organizzazione della didattica disciplinare, mentre si è dedicata meno attenzione a un contatto anche trasversale, interdisciplinare, legato ad altri aspetti dell'attività della scuola come motore anche di incontro e socialità.Questo aspetto si lega molto al tema che vogliamo proporvi oggi: il Jazz Day, che il 30 aprile di ogni anno, festeggia la giornata mondiale del jazz, una giornata in cui erano previsti tutta una serie di incontri e concerti nelle scuole, mentre ora queste iniziative si spostano a loro volta a distanza e sono proprio un esempio del tipo di attività trasversali che possono essere svolte. Abbiamo allora chiesto ad Angelo Bardini che è Ambassador indire e si occupa da molto tempo di jazz di jazz a scuola di raccontarci cosa hanno pensato di fare per il jazz Day 2020.Jazz day 2020 a scuola: per informazioniWebinar DEA Formazione “Narrazione cronologica e timeline” https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/la-narrazione-cronologica-le-timeline/ Webinar INDIRE http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/