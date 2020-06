Che cosa è la giustizia

Viene affrontato il tema della giustizia, in primo luogo come idea e poi come riflesso nelle leggi e quindi nel diritto positivo. L’idea di giustizia viene anche vista da un punto di vista storico e spiegata attraverso il mito diffuso nell’antichità. Si cerca di sviluppare altresì una coscienza critica autonoma nei confronti della giustizia e delle sue leggi.



Asse culturale storico- sociale.

Destinatari: adulti iscritti ai percorsi di I livello - Primo periodo didattico.

Professoressa: Monica Alessandro.