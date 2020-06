Che cosa è l'uguaglianza

Viene affrontato il tema dell’uguaglianza come valore fondante di qualsiasi democrazia. L’idea di uguaglianza è vista sia come pari opportunità ma anche come rispetto delle differenze. Ci si sofferma sui tipi di uguaglianza veicolati dalla nostra Costituzione italiana, ma anche sui gruppi sociali che vivono in uno stato di discriminazione sociale, politica o economica.



Asse culturale storico- sociale.

Destinatari: adulti iscritti ai percorsi di I livello - Primo periodo didattico.

Professoressa: Monica Alessandro.