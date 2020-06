L'energia del vento: dai mulini a vento alle wind farm

Il vento è stata una delle risorse energeGche più sfruYate dall’uomo per diverse cenGnaia di anni. Mulini a vento e pompe idrauliche mosse dal vento sono diventate parte integrante del paesaggio storico di molG paesi europei. L’avvento della macchina a vapore ha in qualche modo mandato nel dimenGcato questa risorsa energeGca fino alla crisi petrolifera degli anni SeYanta, a seguito della quale sono naG da sperimentazioni i primi aerogeneratori. Oggi l’energia prodoYa dal vento è una delle energie alternaGve più diffuse nel mondo e conGnua ad essere oggeYo di sperimentazioni e studi per proieYarsi nel futuro..



Asse culturale scientifico - tecnologico.

Destinatari: adulti iscritti ai percorsi di I livello - Primo periodo didattico.

Professore: Antonio Sollazzo.