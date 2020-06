Suoni e visioni

In questa terza ed ultima unità punteremo l’attenzione sul linguaggio delle immagini e su quello sonoro e per farlo mostreremo come esempio una attività didattica realizzata da un gruppo di studenti del Cpia di Bari..



Asse culturale dei linguaggi.

Destinatari: adulti iscritti ai percorsi di I livello - Primo periodo didattico.

Professoressa: Maria Pansini.