Lo schermo del computer, che protegge dal contatto, rischia di non farci avvertire delle conseguenze delle nostre azioni quando siamo on line e una delle conseguenze peggiori è quella conosciuta come cyberbullismo.



Materia: Educazione civica.

Destinatari: studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Nunzia Ciardi, Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni.