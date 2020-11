La città tra bellezza e degrado

La coesistenza, non sempre facile, tra patrimonio artistico e quotidianità mette spesso alla prova il nostro ruolo di cittadini, ma è proprio in tale contesto che il nostro compito di custodi della bellezza e della memoria si esercita al meglio. La città è un luogo di fantasia e di immaginazione, è lo spazio che ha stimolato tanti celebri fumetti, l’impegno di eroi senza nome, storie d’amore, passioni politiche e avventure. Ancora una volta, il dialogo tra l’arte e il cinema può accompagnarci in un viaggio di riflessione e di scoperta.



Materia: Educazione civica.

Destinatari: studenti della scuola secondaria superiore.

Professoressa: Irene Baldriga (con Andrea Piersanti).