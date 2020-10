Strumenti di interazione per la didattica mista

In una situazione caratterizzata da un doppio setting di apprendimento, in presenza e a distanza, come rendere la didattica più coerente e funzionale? In particolare quando la situazione risulta essere più complessa, come nel caso in cui una parte della classe è in presenza e una parte a distanza, potrebbe essere utile che anche le studentesse e gli studenti in presenza abbiano a disposizione un dispositivo digitale che permetta di condividere la piattaforma su cui si trovano anche i loro colleghi a distanza, in modo che la piattaforma sia comunque in qualche modo un tratto di raccordo tra i due setting.Avere a disposizione strumenti informatici simili sia in presenza che a distanza permette inoltre di usare strumenti come Mentimeter e Kahoot, che rendono più interattiva la lezione, proponendo man mano alle studentesse e agli studenti quesiti o sondaggi a cui si può rispondere molto rapidamente direttamente on-line.: rispetto ai classici programmi di presentazione video, permette di aggiungere delle slide interattive: con un codice le studentesse e gli studenti possono fornire delle risposte, degli input che andranno a modificare in tempo reale la slide.è uno strumento per molti versi simile a Mentimeter ma dall'aspetto più giocoso, è uno strumento come si usa dire di gamification o di edutainment che trasforma le situazioni in cui si vogliono creare interazioni, feedback, quiz educativi.Anche in questo caso, il sistema genera un codice che gli studenti dovranno inserire nel loro telefonino assieme a un nickname. Gli studenti che partecipano a questo quiz interattivo vengono aggiunti sulla lavagna e il docente avvierà il quiz. Una volta terminato lo svolgimento del quiz, si visualizza la distribuzione delle risposte tra le studentesse e gli studenti che hanno partecipato.Lo scopo fondamentale di strumenti di questo tipo è aumentare la partecipazione e il coinvolgimento, sia da parte di chi segue in presenza, sia da parte di chi segue a distanza.Segnalazioni: Mentimeter : piattaforma che permette di realizzare presentazione interattivi per ottenere feedback da parte delle persone. Kahoot : piattaforma di apprendimento basata sul gioco. Seminari ISMEL (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro) . Didacta Online : FIERA DIDACTA ITALIA: 13-14 ottobre. In vista della sua quarta edizione che si terrà dal 17 al 19 marzo 2021 alla Fortezza da Basso di Firenze, propone quattro importanti eventi online su alcuni dei temi cruciali dell’innovazione del nostro sistema scolastico.