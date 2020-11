Il paesaggio come memoria

Nelle prime battute si spiega cosa sia il paesaggio e come tale concetto sia entrato nella legge italiana (dal primo intervento di Benedetto Croce nel 1922 alla Legge Bottai del 1939). Si evidenzia qui lo stretto rapporto tra natura e storia dell’uomo. La definizione di Bottai per cui i paesaggi sono come “quadri” ci porta automaticamente nell’immaginario pittorico, rivelando la connessione profonda tra storia delle immagine e lettura del patrimonio ambientale.



Materia: Educazione civica.

Destinatari: studenti della scuola secondaria superiore.

Professoressa: Irene Baldriga (con Andrea Piersanti).