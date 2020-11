Il soccorso ai feriti e la nascita della Croce Rossa

La battaglia di Solferino e San Martino fu un’immensa carneficina. Le ambulanze militari poterono

occuparsi dei feriti solo in minima parte. Chi si prese cura di loro? La popolazione civile si mobilitò

sin dalle prime ore della battaglia: donne, ragazzi, notabili e popolani intervennero con i pochi

mezzi a disposizione; tra di loro c’era il commerciante svizzero Henry Dunant, che trovò in questa

esperienza l’ispirazione per fondare la Croce Rossa.



Materia: Storia.

Destinatari: classi seconde della scuola secondaria di primo grado o quarto anno scuola secondaria secondo grado.

Professoressa: Nina Quarenghi.