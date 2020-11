La missione di Dante

La missione che il trisavolo Cacciaguida affida a Dante è totalizzante, un’investitura difficile, per il poeta, che dovrà raccontare la verità dell’esperienza, e per l’uomo (Dante saprà del suo esilio). Gli uomini in terra hanno necessità di un esempio concreto per tornare a vivere in una comunità retta e giusta. E’ il centro e l’arrivo del poema.



Materia: Italiano.

Destinatari: studenti del secondo biennio e quinto della scuola secondaria di secondo grado.

Professoressa: Laura Rosi.