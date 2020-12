A che servono e come funzionano gli enzimi

Si mettono in evidenza le differenze fra le reazioni dell’ alcool in provetta e quelle che si svolgono nell’ambiente cellulare e si descrivono i primi due passaggi della via metabolica che trasforma l’alcool in acetato. Vengono illustrati il ciclo catalitico e gli aspetti cinetici della reazione e si dà motivazione scientifica al calcolo dei tempi di smaltimento dell’alcool da parte del fegato. Si termina con la proposta di una semplice attività di laboratorio, volta a quantificare la quantità di etanolo puro introdotta di volta in volta con le più comuni bevande alcoliche.



Materia: Chimica.

Destinatari: studenti del II biennio Liceo scientifico e V anno.

Professoressa: Maria Angela Bernardi.