Ciò che oggi è parte integrante della nostra vita, in realtà è nata prima di quanto si immagini. Internet come rete militare, ha in sé tutte le caratteristiche del nuovo mondo che gli esseri umani cercano dalla notte dei tempi. E forse nasconde davvero le nostre potenzialità inespresse sino ad oggi.



Materia: Educazione civica.

Destinatari: studenti del biennio del liceo.

Roberto Razeto, Responsabile Sviluppo Digitale, Citizens' Platform.