Il romanzo di Elsa Morante, La Storia, come nuova visione della storia contemporanea. La guerra vista da un bambino e le tante storie di cui è fatta la storia. L’immensa gratitudine per la Morante per aver scritto una Storia che riguarda tutti noi.



Materia: Greco/Latino/Italiano.

Destinatari: studenti liceali.

Professoressa: Clizia Gurreri.