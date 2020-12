Mettere in pratica i diritti umani e il diritto di avere diritti

Norberto Bobbio mette in rilievo gli aspetti di complessità nell'applicazione dei diritti dell'uomo. Se si pensa al diritto al lavoro, esso è strettamente legato al suo compimento; la complessità della globalizzazione si evidenzia nei processi di interdipendenza fra economia, tecnologia, società e politica e proprio nell'ottica di tale complessità i diritti vanno reinterpretati ed ampliati. Oggi, sono i beni comuni, come sottolinea Stefano Rodotà, come la conoscenza, l'accesso alla rete, l'acqua, etc. a far parte dei nuovi diritti.



Materia: Filosofia.

Destinatari: studenti della Classe quinta dei Licei.

Professoressa: Giulietta Ottaviano.