Salone del Libro Extra

Dopo trentadue anni, per la prima volta nella sua storia, il Salone Internazionale del Libro di Torino, non si potrà svolgere a maggio nella sua forma abituale a causa dell'emergenza Covid-19. In attesa di tornare nella veste abituale, in autunno o non appena possibile, il Salone ha immaginato un'edizione straordinaria della manifestazione lunga quattro giorni.

Da giovedì 14 a domenica 17 maggio sul sito del Salone sarà possibile seguire un ricco programma di eventi in live streaming e interagire con gli ospiti nazionali e internazionali che hanno risposto all’appello. I canali social del Salone (Facebook, Instagram, Twitter) racconteranno in diretta tutti gli appuntamenti. Nella giornata di venerdì 15 maggio diversi incontri saranno trasmessi in diretta su Rai Radio . Oltre che con Radio3, Rai sarà presente, anche in questa edizione straordinaria, come Main Media partner per dare il proprio contributo all’editoria italiana, raccontando il Salone del Libro di Torino. In particolare, oltre all’impegno di Radio3, anche le altre direzioni, le reti e le testate radiotelevisive – da Rai Ragazzi a Rai Libri, da Rai1 a Rai Cultura, da RaiNews24 alla Tgr - racconteranno al grande pubblico gli eventi della rassegna torinese, con un ampio spazio anche sui canali social Rai.

Quando, mesi fa, è stato scelto il titolo della XXXIII edizione, "Altre forme di vita", l’obiettivo era di evocare il futuro prossimo. Oggi stiamo davvero vivendo "altre forme di vita". Con questa edizione straordinaria prende il via un percorso di attività online che accompagnerà la grande comunità del Salone, editori e lettori, all’edizione autunnale: presentazioni editoriali, rubriche di approfondimento culturale, e nuovi format per il racconto digitale del mondo dei libri e della cultura. Durante le giornate del Salone EXTRA, gli editori potranno inoltre raccontare le novità editoriali attraverso la condivisione della copertina del loro Libro della ripartenza.

Ha dichiato Nicola Lagioia, Direttore Artistico del Salone del Libro:

Nel dolore la consapevolezza, nell'amore la conoscenza. Qualche giorno fa, in una delle ore più buie, confuse e dolorose per il nostro paese e per il mondo intero, il gruppo di lavoro del Salone Internazionale del Libro di Torino ha fatto un sogno: riunire alcune delle migliori menti del pianeta per ragionare insieme su ciò che sta accadendo. Abbiamo cominciato a contattare prima timidamente, poi con sempre maggiore convinzione gli interlocutori: le risposte sono state entusiastiche. Il nostro, ci siamo resi conto, era un sogno condiviso. Così, dal 14 al 17 maggio, ci daremo ancora una volta appuntamento intorno al focolare del Salone. Nel nome della solidarietà, della condivisione, dell'amicizia. Se faremo scattare in noi quell'antica scintilla, ne sapremo molto di più, e allora sapremo anche di avere un futuro.

Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo:

Il Salone Internazionale del Libro di Torino costituisce un punto di riferimento fondamentale per la cultura e l’editoria, nazionale ed internazionale. È stato così nel passato e sarà così nel futuro. Stiamo attraversando un tempo difficile e inedito e l’iniziativa degli organizzatori di coinvolgere, in una anticipazione, alcune delle voci più interessanti del panorama culturale, rappresenta una preziosa occasione di riflessione e condivisione.

Si comincia giovedì con la lezione inaugurale di Alessandro Barbero in collegamento dalla Mole Antonelliana, e si prosegue con gli interventi di Jovanotti, Samantha Cristoforetti, Zerocalcare, Arturo Brachetti, Pietro del Soldà, Amitav Ghosh, i ragazzi di Fridays For Future, Francesco Piccolo, Valeria Parrella, Paolo Giordano, Ocean Vuong, Ahdaf Soueif, Daniel Pennac, David Quammen, Paolo Vineis, Vinicio Capossela, Catherine Camus, Roberto Saviano, Enzo Bianchi, Roberto Calasso, Myss Keta, Javier Cercas, Annie Ernaux, Fabrizio Gifuni, André Aciman, Alessandro Baricco, Massimo Gramellini, Salman Rushdie e molti altri.

Tutti gli aggiornamenti sul sito del Salone.