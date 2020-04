Una ricca e variegata offerta di contenuti realizzati da Rai Cultura e Rai Scuola, ordinati per materie e messi a disposizione di docenti e studenti per approfondire gli argomenti scelti dal Ministero dell'Istruzione per affrontare l'Esame di Stato nell'anno scolastico 2019/2020. Lo speciale Lezioni per l'Esame di Maturità è in continuo aggiornamento e verrà giornalmente implementato grazie anche alla collaborazione di studiosi e personalità del mondo della cultura.



In questo speciale trovate:



LETTERATURA: Italiana, greca e latina

STORIA DELL'ARTE: dal Neoclassicismo alle Neoavanguardie

LETTERATURA STRANIERA: da Woodworth a Hemingway

MATEMATICA

FISICA

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

SCIENZE DELLA TERRA

STORIA: dalla Prima Guerra Mondiale alla caduta del Muro di Berlino

FILOSOFIA E DEBATE: da Hegel a Nietzsche e la tecnica del Debate filosofico

SCIENZE UMANE E SOCIALI

MUSICA E CANTO

ECONOMIA E DIRITTO