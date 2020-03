Il mondo digitale ormai pervade ogni nostro momento della vita, da quella privata a quella lavorativa. Oggi è importante acquisire le conoscenze specifiche del digitale, perché Internet, i social media, i device, contribuiscono al suo propagarsi, in ogni sua forma. Per questo occorre dotare studenti e docenti degli giusti strumenti per poter affrontare le nuove sfide che il digitale ci porterà ad affrontare.