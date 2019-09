Muore Eugenio Montale, uno tra i massimi poeti italiani. Genovese, autodidatta, nel 1925 pubblica la sua raccolta di liriche “Ossi di seppia”. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale s’iscrive al Partito d'Azione e inizia un'intensa attività giornalistica per il Corriere della Sera. Nel 1967 viene nominato senatore a vita. Nel 1975 arriva il riconoscimento più importante: il Premio Nobel per la Letteratura. Dice di sé Montale: “Le mie poesie sono funghi nati spontaneamente in un bosco”. Oltre a “Ossi di Seppia”, scrive “Le Occasioni” e “La bufera e altro”.