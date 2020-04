Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… I bisogni educativi speciali indicano una varietà di situazioni diverse che possono andare da difficoltà legate a diversi contesti socio-economici e culturali di provenienza, difficoltà o situazioni legate a disturbi specifici dell'apprendimento e anche una varietà molto ampia di altri casi. Tutto ciò deve essere affrontato in qualche modo con gli strumenti che mette a disposizione la didattica distanza. Farlo non è sempre facile, a volte molto difficile, ma in qualche caso questa situazione ci offre anche l'opportunità per scoprire alcune modalità relazionali nuove, magari scardinando anche in positivo alcune tra le abitudini che si avevano prima. A riguardo abbiamo intervistato Riccardo Guerra, coordinatore del dipartimento degli insegnanti di sostegno presso l’IIS Tommaso Salvini di Roma, in particolare su come hanno affrontato l'emergenza e con quali strumenti, e poi Sara Di Lascio, insegnante di sostegno sempre dello stesso istituto, che ci racconta la sua esperienza legata ad un caso specifico.IIS Tommaso Salvini di Roma: https://www.iistommasosalvini.edu.it/ Webinar INDIRE: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/