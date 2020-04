Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… Risorse educative aperte, cosa sono? Si tratta di risorse, contenuti di apprendimento (registrazioni, slide, video...) prodotti da docenti o istituzioni formative e messe a disposizione in forma libera, aperta e gratuita in Rete. Pratica di origine statunitense, quella delle Risorse educative aperte vanta in Italia l’eccellenza della Federico II di Napoli, con uno dei principali depositi italiani di corsi “aperti”: organizzato, ricco di materiali realizzati dai docenti dell’università partenopea (ma anche anche di altre università) è il progetto “Federica Web Learning”. Ce lo presenta in prima persona l’ideatore, Mauro Calise; per i webinar di oggi la segnalazione consueta di quelli dell’Indire (su temi, tra gli altri, come : “Pari opportunità nella didattica a distanza”, “Digital divide, come superarlo”, “Scuola del futuro”) e uno della Pearson, dedicato ai dirigenti scolastici: “Come gestire la collegialità nella didattica a distanza”.Progetto Open Courseware del MIT: https://ocw.mit.edu/index.htm Federica Web Learning: https://www.federica.eu/ Webinar Indire: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/