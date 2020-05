Dal tempo assoluto di Galileo ai postulati di Einstein

L‟assunzione di un tempo assoluto implica, per Galileo, l‟equivalenza di tutti i sistemi di riferimento inerziali per i fenomeni meccanici, con la conseguente impossibilità di individuare un sistema di riferimento in quiete assoluta. Einstein estende questa equivalenza a tutti i fenomeni fisici.



Materia: Fisica.

Destinatari: studenti del terzo e quinto anno di scuola secondaria di secondo grado e dei Licei.

Professore: Ilarione Cormio.