Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… i libri animati. I libri animati, si rivelano, soprattutto in questo periodo didattica a distanza, un alleato prezioso: sono quei libri in cui la pagina di carta piatta e bidimensionale, prende vita, attraverso ritagli, pieghe, colori, dando vita ad oggetti meravigliosi che emergono dalle pagine del libro. I libri animati hanno una lunga storia che è stata ben documentata da una mostra che si è svolta prima a Torino, poi a Roma organizzata dalla fondazione Tancredi di Barolo e con la consulenza scientifica dell'Università di Roma la Sapienza, e del prof. Gianfranco Crupi. Durante il periodo di chiusura forzata delle scuole per la pandemia, in Cina, è stata avviata una bella esperienza di lavoro proprio con i libri animati a casa, un'esperienza che è stata ripresa dalla Fondazione Tancredi di Barolo, che ha realizzato sul sito pop-app.org, una sezione dedicata appunto a istruzioni dettagliate per la costruzione di libri animati, rivolte alle bambine e ai bambini. I libri animati, soprattutto in questo periodo, accompagnano anche la lettura con un'attività di costruzione pratica di pagine di libri animati, ed è sicuramente una bellissima idea. Proprio a riguardo ci facciamo raccontare il progetto da Pompeo Vagliani, presidente della Fondazione Tancredi di Barolo.

Pop-app: http://pop-app.org

Lincei per la scuola: https://www.linceiscuola.it