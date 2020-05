Per Scuola@Casa News, oggi Gino Roncaglia ci propone… il progetto “Riconnessioni”, un progetto che ha aiutato molte scuole di Torino e del Piemonte ad arrivare in qualche misura più preparate all'emergenza imprevedibile che la scuola sta affrontando in questi mesi. Nel contesto in cui sta attualmente operando la scuola italiana, è importante lavorare sui rischi di esclusione, di diseguaglianze nelle attrezzature tecnologiche, nelle infrastrutture e nelle competenze. Il mondo della scuola ha reagito nel suo complesso forse molto meglio di quanto non ci si sarebbe potuti aspettare: i dati di partecipazione che emergono ormai da tutta una serie di questionari, di inchieste che vengono svolte, sono tutto sommato buoni rispetto anche ad altri paesi. Quello che emerge è che, in molte situazioni, ha aiutato il fatto di avere a disposizione anche progetti innovativi, che in qualche modo hanno creato il terreno in cui poi questa riconversione improvvisa e d'urgenza alla didattica a distanza, si è andata ad innestare. Uno di questi casi è proprio il progetto “Riconnessioni” a Torino, avviato con l'aiuto della Compagnia di San Paolo che ha portato in moltissime scuole, non soltanto tecnologie e infrastrutture, ma anche competenze, indicazioni di lavoro, buone pratiche, come ci racconta il suo coordinatore Lorenzo Benussi che è anche Chief Innovation Officer della Fondazione Compagnia di San Paolo.Progetto Riconnessioni: https://www.riconnessioni.it/