Il potere è la capacità di cambiare il mondo. Dall'inizio del secolo scorso questo potere coincide sempre più con quello della scienza. Questo significa che la scienza non può dirsi neutrale, come se fosse un'attività umana che ha come obiettivo soltanto la ricerca della verità. Perché la verità significa potenza. Il caso esemplare di questo intreccio è quello del progetto Manhattan, il progetto che portò alla bomba atomica di Hiroshima.