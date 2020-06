Le lotte sociali per la parità dei diritti

Ci si sofferma soprattutto su uno dei molteplici esempi di lotte sociali contro la discriminazione, ovvero le lotte per la parita di genere. Si passa in rassegna un excursus storico sulle tappe fondamentali per il movimento femminista sia da un punto di vista nazionale che internazionale, partendo dalla Rivoluzione francese e arrivando fino ai giorni nostri.



Asse culturale storico- sociale.

Destinatari: adulti iscritti ai percorsi di I livello - Primo periodo didattico.

Professoressa: Monica Alessandro.