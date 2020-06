Tacito, Cicerone, Tucidide e Aristotele senza più segreti con il nuovo programma di Rai Scuola dedicato al Latino e al Greco.



Si avvicina l’esame di Maturità, un appuntamento importante e impegnativo per gli studenti, oggi più che mai, dato il periodo particolare che stiamo vivendo.

Scuol@ Maturità – Latino / Greco vuole offrire un sussidio alla didattica delle lingue classiche e nello stesso tempo raccogliere la sfida di portare in televisione le lingue latina e greca, per dimostrare come non siano affatto lingue morte, ma abbiano ancora molto da dire e da insegnare. Le puntate prendono spunto da brani di letteratura latina e greca, per approfondire gli aspetti lessicali e morfo-sintattici legati alla loro traduzione in italiano. Dato che il programma è rivolto principalmente agli studenti del liceo che si apprestano a sostenere l'esame di maturità, i testi sono selezionati tra quelli classici degli autori maggiormente rappresentativi, che più frequentemente sono proposti agli studenti per le prove di traduzione scritta e orale.



L’obiettivo è che lo studente possa familiarizzare con le tecniche di analisi, traduzione e commento di un brano della letteratura latina e greca con particolare riferimento all’acquisizione di competenze spendibili anche in sede d’esame. Nel far questo, si vuole tanto porre attenzione all’analisi grammaticale e stilistica del brano, quanto stimolare il ragionamento sul piano letterario, storico e filosofico, favorendo una più ampia e profonda riflessione personale, che superi l’aridità del tecnicismo in favore di una comprensione più critica e consapevole. A guidarci in questo viaggio attraverso le lingue classiche i professori Federico Pirrone, docente di Latino all’Università Pontificia Salesiana e Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Classici, e Massimo Giuseppetti, docente di Lingua e Letteratura Greca all’Università Roma Tre.



