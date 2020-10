Gli strumenti per la cinetica di reazione

La cinetica è una scienza che abbisogna di dati per poter aver notizie certe sull’andamento di una reazione: per ottenerli si avvale di strumenti sofisticati come lo spettrofotometro e il polarimetro, che sono piuttosto costosi. Costruendo artigianalmente un polarimetro “fai da te”, c’è la possibilità di seguire in laboratorio, con successo, la cinetica della reazione di idrolisi del saccarosio, ovvero della reazione che trasforma questo disaccaride in due molecole più semplici di glucosio e fruttosio.



Materia: Chimica.

Destinatari: studenti del secondo biennio dei licei e istituti tecnici ad indirizzo chimico- biologico.

Professoressa: Silvia Campacci.