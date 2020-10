Il mito delle origini della pittura e la nuova immagine della natura vista come cosmo infinito

La raffigurazione di un concetto attraverso immagini si relaziona con il tema magico ed ermetico e va collegata strettamente al simbolo, che è in grado di esprimere con immediatezza la cosa rappresentata, così da costruire la forma di un linguaggio universale. La natura è vista come cosmo infinito che si definisce nella varietà delle cose. Secondo Bruno vi sarebbe una sostanziale affinità tra il linguaggio poetico, il linguaggio filosofico e quello pittorico. Ecco perché i miti della classicità sono un riferimento essenziale per la filosofia e per la pittura come, ad esempio, il mito di Narciso di provenienza ovidiana.



Materia: Filosofia.

Destinatari: studenti del IV e del V anno del liceo.

Professoressa: Giulietta Ottaviano.