La dialettica di Aristotele

Aristotele offre una visione differente della dialettica, che a suo parere non coincide con la filosofia, ma è solo una modalità conoscitiva. Egli dedica all’attività specifici trattati (alcuni dei quali sono oggi raccolti nell’Organon), in cui discute le caratteristiche di base del procedimento dialettico e illustra diverse tipologie di pratica, distinte per la specifica procedura adoperata e per la finalità perseguita.



Materia: Filosofia.

Professore: Alessandro Volpone

Destinatari: studenti delle classi terze dei licei.